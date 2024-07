Ajaccio : Un stand-up dans les vignes du Domaine Comte Peraldi

La période estivale est propice aux spectacles et festivals. L’humour fait son grand retour dans le pays ajaccien avec une formule innovante. Pour la première fois en Corse, l'association Risetta Ribella organise un spectacle de stand-up dans un vignoble. Le premier « Stand-up dans les Vignes » aura lieu mardi prochain, le 9 juillet, au Domaine Comte Peraldi. Au programme, une multitude d’artistes humoristes : Lisa Bettini, Charlie Montineri, Dominique Fumaroli, la troupe d'improvisation I Mikano, Alex Coti et Christophe Nezali. Pour mettre l’ambiance, un jeune musicien corse, Pierre Mercadier Paoletti, et DJ Saint Hilaire seront également de la partie.





Habitué à organiser des soirées le mardi sous forme d’apéritifs dinatoires, c’est la première fois que le domaine accueillera un tel spectacle. Cinq à six cents personnes sont attendues pour passer une soirée entre rires et musique dans un cadre idyllique, avec des mets et breuvages de qualité issus du terroir corse. Ce qui pourrait sembler ludique et festif nécessite cependant une maîtrise dans la logistique et l’organisation tant sur le plan technique qu’artistique.





Aux manettes de l’événement et de l’association, la présidente Marie-Charlotte Popineau. Après une enfance et une adolescence entre la Corse et le continent, elle s’est orientée vers des études audiovisuelles. Forte de près de 20 ans d’expérience dans le métier, notamment sur les plateaux des grandes chaînes de télévision nationales et divers événements prestigieux comme le cirque d'hiver Bouglione et le festival du rire de Montreux, Marie-Charlotte Popineau a décidé il y a deux ans de revenir sur l’île pour développer des spectacles de qualité en faveur du public insulaire.





Si le premier stand-up dans les vignes aura lieu à Ajaccio, des contacts ont déjà été pris pour potentiellement étendre la formule dans d’autres lieux de la région. Pour l’heure, les membres de l’association s’activent à la préparation de ce premier opus. En parallèle, Marie-Charlotte Popineau œuvre sur l’organisation d’un autre événement dédié à l’humour : le Ajaccio Comedy Show, qui se déroulera les 22, 23 et 24 août prochain au Casone.