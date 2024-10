Ajaccio : Un nouveau spectacle caritatif pour la troupe corse des Restos du Coeur

Après le succès de la première édition, qui avait permis de récolter 105 000 €, la Troupe Corse des Restos du Coeur revient sur scène avec un tout nouveau spectacle intitulé "Au pays des merveilles". Cette nouvelle représentation se déroulera le 26 octobre au Palatinu à Ajaccio, avec deux shows programmés à 14h00 et à 20h30. Ce spectacle s'inscrit dans une démarche caritative, avec pour objectif de soutenir les actions des Restos du Coeur Corse. Chaque billet vendu contribuera à financer des repas pour les personnes dans le besoin en Corse-du-Sud et en Haute-Corse. Pour chaque euro investi, un repas est offert, faisant de chaque ticket une aide précieuse pour les plus démunis.



Le programme promet un mélange de rires, de danses et de chansons, mettant en avant les talents de la Troupe. Parmi les artistes attendus, on retrouve Francine Massiani, Jean Charles Papi, Francesca Antoniotti, Jean Menconi et Diana Salicetti. Les organisateurs invitent le public à découvrir des vidéos des répétitions et des coulisses sur les réseaux sociaux via le compte @latroupecorse_restosducoeur.



La billetterie est d'ores et déjà ouverte sur le site corsebillet.co et dans divers points de vente. L'engouement suscité par la première édition laisse présager une forte participation du public, essentielle pour soutenir cette cause humanitaire.



Pour plus d'informations sur le spectacle et les actions des Restos du Coeur Corse, il est conseillé de consulter leurs actualités sur les réseaux sociaux ou de les contacter directement.