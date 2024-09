Ajaccio : Régis Cacqueray-Valmenier, nouveau commandant de la base d'Asprettu

Le vice-amiral d’escadre Christophe Lucas, préfet maritime de la Méditerranée, a officiellement installé le capitaine de vaisseau Régis Cacqueray-Valmenier dans ses fonctions de nouveau commandant de la Marine en Corse ce jeudi 12 septembre lors d'une cérémonie à la base d’Aspretto d’Ajaccio. Cet événement a réuni de nombreux invités pour saluer la transition à la tête de la Marine en Corse.



Régis Cacqueray-Valmenier, dont la carrière s’étend sur plusieurs décennies, a exercé à divers niveaux dans la mécanique navale ainsi qu’au sein du ministère des Armées et dans les écoles navales. Spécialiste de la propulsion nucléaire, il a travaillé notamment sur le porte-avions Charles De Gaulle et a occupé des postes clés dans l'entretien des navires ainsi qu'à l'administration des écoles de formation de la Marine, dont l’école des applications militaires des énergies atomiques et l’école navale.



Dans ses premières déclarations en tant que nouveau commandant, Cacqueray-Valmenier a exprimé sa satisfaction pour cette prise de fonction : « Je suis heureux d’être en Corse. C’est un poste que j’avais demandé et que j’espérais. De manière paradoxale, j’ai demandé la Corse car je la connais peu. Je n’y suis passé que rapidement en 1995. C’est une région connue pour avoir une forte identité dont la découverte me plait. Au-delà de cela, la base d’Aspretto est un point d’appui très important qui permet à la marine d’agir dans les eaux territoriales corses. »



Le nouveau commandant, qui arrivait de Brest, a plaisanté sur le long trajet qu'il a parcouru pour rejoindre la Corse, le qualifiant de « vraie diagonale ». et il s’apprête désormais à assumer ses nouvelles responsabilités « dans cette région stratégique de la Méditerranée.».