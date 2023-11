Ajaccio : Positif aux stupéfiants, un automobiliste contrôlé en très grand excès de vitesse

La rédaction le Mardi 7 Novembre 2023 à 08:01

Dans l'après-midi du dimanche 5 novembre, la police a mené une opération de contrôle de vitesse au rond-point Croix-Saint-Alexandre, situé à l'intersection de la route d'Alata et du boulevard Abbé Recco à Ajaccio. Au cours de ce contrôle de routine, un conducteur se démarquant par sa conduite dangereuse et excessive a attiré l'attention des forces de l'ordre. Le véhicule en question a été enregistré à une vitesse de 110 km/h sur une section de route limitée à 50 km/h.



Les policiers ont immédiatement pris en chasse le conducteur et ont réussi à l'arrêter au niveau des Sept Ponts, sur la route d'Alata. Un test de dépistage aux stupéfiants a été réalisé avec des résultats positifs. De plus le permis de conduire de l'automobiliste a révélé qu'il ne lui restait que 2 points valides. En conséquence, les policiers lui ont retiré son permis en attendant une suspension administrative. Une enquête a été ouverte pour d'éventuelles poursuites.