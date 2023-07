Ajaccio : On en sait plus sur l'assassinat de ce lundi dans le quartier du Vazziu

Suite à cet attentat, le collectif Maffia NO Vita Iè a réagi avec fermeté. "Ce nouvel assassinat dans la région ajaccienne confirme la priorité à donner à la lutte contre le sytème mafieux . Il ne saurait y avoir d’autonomie vertueuse si l’on continue la politique de l’autruche. De récentes déclarations d'élus, à l’occasion des travaux dans les commissions sur la dérive mafieuse, sont inquiétantes. En ne mesurant pas la réalité de la porosité politique et économique, on fait le jeu de ceux qui dominent, dans plusieurs régions, par des menaces et malheureusement, comme en l’espèce, des exécutions.

Prenons tous nos responsabiités en isolant culturellement cette main mise et en allant vers des mesures, y compris pénales, adaptées à ceux qui écrasent toute créativité réelle dans notre île et sèment le chaos.3