Ajaccio : Izo FitzRoy en concert à l'espace Diamant

La puissance vocale d'Izo FitzRoy, l'une des voix les plus reconnaissables de la modern soul anglaise, a explosé sur la scène internationale en 2017 avec son premier album "Skyline." qui fut très bien accueilli par la presse internationale. Aujourd'hui elle revient sur le devant de la scène avec un nouvel album «How The Mighty Fall» qui s’appuie sur la veine soul de ses débuts et qui a été enregistré entre Paris, Londres et Sheffield. Izo a enrôlé trois prestigieux producteurs et une multitude de musiciens talentueux pour réaliser ce deuxième opus qu'elle présentera le Jeudi 23 février à 20h30 à l’Espace Diamant à Ajaccio.



Conçu juste après la rupture difficile d’une relation à long terme, Izo s'est inspirée de cette expérience personnelle forte pour nourrir l'album et approfondir des thèmes plus larges que sont les situations psychologiques et sociétales difficiles ainsi que les problèmes de communication en général.



Malgré une solide préparation pour ce nouvel album ainsi que des concerts à guichets dans toute l’Europe, Izo connu quelques déboires. Elle a notamment perdu momentanément l'usage de sa voix et a dû être opérée des cordes vocales fin 2018. Un long programme de rééducation a été nécessaire pour recouvrer l’usage de la parole dans un premier temps, puis celle du chant dans un second. Après ce long processus elle a enfin pu se remettre au travail. Mais heureusement, après cette période personnelle difficile pour elle, le bon côté de l'expérience a été qu’après la rééducation, Izo a gagné une nouvelle octave ! Cette nouvelle donne a influencé l'écriture des titres de l'album et lui a permis de retravailler ses compositions en y apportant des subtilités vocales qu’elle n’aurait pu se permettre avant l’opération.



Une histoire qui finit bien avec pour résultat un très bel album « How The Mighty Fall » qui ravira les Ajacciens dans moins de deux semaines.