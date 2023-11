Ajaccio : Alerte à la bombe au rectorat

Ce mercredi matin, la circulation a été fortement perturbée au niveau du rectorat à Ajaccio situé boulevard Pascal Rossini, entre la place Miot et la statue Marcaggi sur le boulevard Lantivy. Les forces de l'ordre ont interdit l'accès à cette zone suite à une alerte à la bombe signalée par le rectorat vers 8 heures quia avait reculé, comme d'aire établissements scolaires bastiais, un mail jugé inquiétant Un important dispositif de sécurité a alors été déployé, comprenant les sapeurs-pompiers ainsi que la police nationale et municipale. Les démineurs se sont rendus sur place mais une fois les vérifications effectuées, le dispositif de sécurité a été levé et la circulation a été rétablie et l'activité au sein de l'académie de Corse a pu reprendre.



À Bastia, plusieurs établissements scolaires, six au total, dont le lycée Giocante de Casabianca, les deux lycée de la cité scolaire de Montesoro, le collège Simon Vinciguerra, le collège et le lycée privés Jeanne d'Arc, ainsi que l'inspection académique située sur le front de mer ont été évacués avant le début des cours en raison de plusieurs alertes à la bombe simultanées.



Plus d'infos à venir