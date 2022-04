Ajaccio : Air Corsica inaugure une procédure d'approche inédite pour ses avions

Premier avantage, une meilleure régularité. « Essentiel », pour Marie-Hélène Casanova-Servas, dans le cadre du service public. « Jusqu’à présent, en cas de mauvais temps, l’avion tourne, on perd 40 minutes, et on finit en bus. Aujourd’hui, il y a une solution grâce à une flotte moderne équipée de cette technologie », résume Hervé Pierret, membre du directoire d’Air Corsica. L’usage de la procédure devrait donc permettre de limiter les retards et, mieux encore, les détournements, estimés à « une vingtaine par an ».



Autre atout, l’impact environnemental. « Le dispositif RNP AR intègre parfaitement notre stratégie pour une exploitation soucieuse de l’environnement, en permettant des trajectoires moins polluantes », indique la présidente du conseil de surveillance. La nouvelle approche réduit de quatre minutes le temps de vol, ce qui diminuera la consommation de kérosène de 40 kilogrammes et l’émission de CO2 de 120 kilogrammes par vol, selon les données d’Air Corsica. L’objectif de la compagnie à l’horizon 2025, toutes actions confondues, est de réduire ses émissions de CO2 de « 16% par siège et par kilomètre, par rapport à 2019 ». Enfin, en évitant le survol de la ville d’Ajaccio, la nouvelle procédure induit « une diminution des nuisances sonores pour les riverains urbains ».



Fort de ses avantages, le projet pourrait servir de modèle au niveau régional, notamment à l’aéroport de Calvi, mais également à d’autres sites européens.