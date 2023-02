Ajaccio ! Le Mouvement lance ses comités de quartier

Samedi matin, Stephane Sbraggia, maire de la Cité Impériale, et les membres du comité exécutif d'Ajaccio Le Mouvement se sont réunis à l'hôtel du Golfe pour présenter aux sympathisants et aux adhérents le nouveau format des 23 comités de quartier qui vont être créés.



Présentés comme "des lieux de démocratie participative, où les habitants peuvent relayer leurs revendications auprès des institutions publiques de différents niveaux" les comités de quartier auront la mission de favoriser "un échange régulier entre les citoyens et le comité exécutif, offrant ainsi un cadre pour que les voix des habitants soient entendues."



Leur vocation est donc claire pour les membres du comité d’A!LM : rendre les Ajacciennes et les Ajacciens acteurs de leur quotidien. "Les 23 comités auront pour but de vous donner la parole, nous pourrons aborder divers sujets, tels que la propreté, la mobilité, la sécurité, la culture, le sport, les animations et d’autres." explique Antoine Ortoli, membre de l'exécutif d’A!LM.











Plusieurs réunions au printemps

La structuration débutera par plusieurs réunions dont la première aura lieu le Samedi 23 Mars à 10H30 au Salines. A suivre le Samedi 22 Avril à 10H30 au Lycée Fesch, le Samedi 27 Mai à 10H30 au Finosello et le Samedi 24 Juin à 10H30 en centre ville à la Citadelle.



Pour ceux qui souhaitent s'engager : contact@ajaccio-lemouvement.com