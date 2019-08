Ajaccio : Trois journées napoléoniennes

Toute l’année 2019 aura été l’année impériale à Ajaccio. En effet, la cité a battu au rythme du 250èmeanniversaire de la naissance de Napoléon. Le point d’orgue ne pouvait qu’être les fameuses journées napoléoniennes. Plus de 600 personnes pour les reconstitutions et les défilés et 7 pays représentés. Des festivités sont donc prévues sur trois jours.

Afin d’ouvrir ces journées, les troupes napoléoniennes sont parties de la place Miot et les bivouacs afin de rejoindre la place De Gaulle. La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par le discours de Bernard Geronimi de l’association empreinte impériale qui incarnait pour l’occasion Napoléon III puis de celui de Jean-Pierre Aresu, adjoint au maire d’Ajaccio, délégué à la valorisation du patrimoine napoléonien. « En ce mois d’août, Ajaccio a rendez vous avec l’histoire » a rappelé ce dernier avant de saluer le travail mené par la municipalité et l’office intercommunal du tourisme pour réaliser cette manifestation.



Voir son discours et les images des défilés sur la place De Gaulle :