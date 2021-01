Aide à la Formation et à l’Emploi : première permanence à Sarrola-Carcopino

C’est un des membres de l’association, Sylvain Pisticcini qui recevait, dans les locaux mis à disposition par la mairie de Sarrola-Carcopino, les personnes souhaitant se former ou en recherche d’emploi.En cette période si délicate pour les plus démunis, l’AAFE a été créée afin d’aider, et de trouver des pistes pour les personnes qui souhaitent se former, voire changer d’orientation professionnelle ou en recherche d’emploi.L’AAFE offre donc du conseil, au cas par cas, personnalisé. Cette démarche originale fait appel à de nombreux réseaux insulaires.D’autres communes sont d’ores et déjà intéressées par cette démarche, gageons qu’elles suivront bientôt ce mode de contact local, adapté à chaque personne selon leurs différences.La commune de Sarrola-Carcopino s’est organisée avec l’association AAFE pour tenir une permanence une fois par mois, tous les troisièmes jeudis de chaque mois de 9 à 11h45, toujours dans les locaux du pôle culturel, social et sportif de la mairie annexe de Sarrola-Carcopino à Baleone.N’hésitez pas à contacter la mairie annexe : Rue Paul Picard 20167 Sarrola-Carcopino au 04 95 25 80 77 ou par mail directement : aafecontact@gmail.com