Affaire Petru Alessandri : le PNC demande une session extraordinaire de l’Assemblée de Corse

La rédaction le Lundi 11 Octobre 2021 à 17:30

Jeudi 7 octobre, la chambre d'application des peines de Paris a rejeté la demande de semi-liberté et de transfèrement en Corse de Pierre Alessandrin condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2003 pour l'assassinat du préfet Erignac.



Sur l'ile les réactions à cette décision qui prive, de fait, le détenu de bénéficier de la mesure de semi-liberté à effectuer à la maison d’arrêt de Borgu, ont été nombreuses.

Dans un communiqué U Partitu di a Nazione corsa juge le maintien en détention de Petru Alessandri à la centrale de Poissy "une insulte faite au peuple corse tout entier" et appelle la présidente de l'Assemblée de Corse, Me Maupertuis, à convoquer sans tarder l’Assemblée de Corse "pour signifier officiellement notre refus de se soumettre à l’arbitraire et exiger collectivement le respect du droit et de la liberté. Pour Petru Alessandri et tous les nationalistes corses emprisonnés."