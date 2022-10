Affaire Maxime Beux : le policier condamné fait appel

Nouveau rebondissement dans l’affaire Maxime Beux. Christophe Mercier , le policier reconnu coupable de "violence avec arme ayant entraîné une infirmité permanente" et condamné à deux ans de prison avec sursis le vendredi 7 octobre à la cour d’assises de la Marne a fait appel faire appel. Ses avocats l’ont annoncé ce lundi 17 octobre, dernier jour avant la date butoir pour faire appel.

Le soir du 13 février 2016, lors d'échauffourées dans le centre de Reims à l'issue du match remporté par le SC Bastia, ce policier au sein de la brigade anticriminalité avait fait usage de sa matraque télescopique contre Maxime Beux, 22 ans à l'époque, causant la perte fonctionnelle irréversible de son oeil gauche.

Après des tensions et un coup de pied donné par le jeune homme à sa voiture, le policier s'était lancé à sa poursuite avant de le frapper, selon lui "en visant l'épaule". Malgré sa blessure saignante à l'oeil, Maxime Beux avait été menotté, placé en garde à vue et pris en charge par les secours seulement 1H10 après le coup.



La date du procès en appel n’a pas encore été communiquée. Il se déroulera soit à la cour d’assises des Ardennes à Charleville-Mézières soit à la cour d’assises de l’Aube à Troyes.