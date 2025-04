Aéroport de Calvi : une chienne meurt écrasée sur un tapis à bagages

Ce devait être un simple voyage de retour après quelques jours de vacances en Corse. Pour une famille originaire d’Orléans, le séjour s’est transformé en cauchemar à l’aéroport de Calvi Sainte-Catherine, lundi 21 avril 2025, aux alentours de 11h30. Comme l’a révélé Ouest-France ce jeudi 24 avril, Brookie, une chienne de race Samoyède âgée de 11 mois, est morte lors de son transfert en zone de tri bagages. La famille, qui avait confié son animal au personnel de l’aéroport comme l’exige le transport en soute, a été appelée alors qu’elle se trouvait en salle d’embarquement.

Ce qu’on leur apprend est glaçant : leur chienne a été victime d’un accident sur le tapis roulant, lors du traitement des bagages. « Une fois dehors, ils nous ont fait comprendre qu’elle avait été coincée entre deux tapis. Les pompiers étaient sur place. On s’est battus comme des fous pour essayer d’aller voir la chienne », raconte Denis Garzandat, le père de la propriétaire de Brookie, dans Ouest-France. Seule sa fille a pu accéder à la zone interdite au public : elle a retrouvé l’animal agonisant. « [Ma fille] a pu lui caresser la tête », confie-t-il sur le colonnes du média.



Brookie est morte sur place, dans un contexte que la famille juge incompréhensible. « Un chien n’est pas une valise », s’indigne Denis Garzandat. Inconsolable, la famille annonce qu’elle portera plainte. « On nous a dit que ce n’était pas la peine, mais nous irons jusqu’au bout », affirme-t-il. Dans la foulée, une pétition en ligne a été lancée pour « un transport animalier digne et sécurisé dans les avions ». Le texte, très relayé sur les réseaux sociaux, demande l’amélioration des conditions de transport en soute, l’instauration de protocoles de sécurité stricts et une reconnaissance du statut des animaux comme êtres vivants dans le droit aérien. « Brookie ne reviendra pas, mais ensemble, nous pouvons empêcher que d’autres familles vivent cette horreur », conclut le message.



Un "dysfonctionnement technique"

Dans un communiqué publié jeudi 24 avril, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, gestionnaire de l’aéroport de Calvi Sainte-Catherine, a exprimé sa « profonde tristesse » après l’incident. Elle évoque un « dysfonctionnement technique » survenu lors du convoyage de la cage de transport, conduisant au blocage de cette dernière et au décès de l’animal.



Le gestionnaire précise que l’installation en question, « mise en service il y a moins d’un an », répond « aux standards les plus récents de traitement automatisé des bagages » et n’avait, jusqu’ici, connu aucun incident. Il évoque un « cas rarissime, survenu dans un contexte exceptionnel d’exploitation ».



La CCI assure qu’un diagnostic interne et externe a été engagé dès le jour des faits. Des mesures immédiates ont été prises pour adapter les procédures, et un travail est en cours avec le partenaire industriel afin de « sécuriser totalement ce type d’opération ». L’établissement réaffirme son « engagement absolu » pour la sécurité, y compris celle des animaux confiés à ses services.