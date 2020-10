Aéroport Calvi : vers un service minimum à compter du 9 novembre

En cette veille du 1er novembre et à 48 heures de la fin des vacances scolaires, il y avait foule ce samedi à l'aéroport Calvi-Balagne.

Les avions en partance pour Marseille, Paris-Orly, Nantes et Bordeaux affichaient pratiquement "complet" au départs, alors qu'à l'arrivée on comptait également un bon nombre de passagers.

La plupart rentraient d'un séjour sur le continent, d'autres faisaient le choix de se reconfiner dans leur résidence secondaire.





Ce regain d'activité à l'aéroport ne sera, hélas, que de courte durée comme nous le précise un des responsables de la plate forme: " Le trafic est maintenu jusque au 3 novembre. Ensuite, en fonction du trafic il risque d'y avoir des annulations de vol. Enfin, c'est le 9 novembre que l'on devrait nous annoncer le service minimum qui sera mis en place".

Et de poursuivre: " Avec la saison que nous venons de subir et au cours de laquelle notre objectif a été de faire face à nos obligations et d'assurer un service, non pas pour gagner de l'argent mais pour éviter d'en perdre de trop tout en sauvant des emplois, nous voila aujourd'hui dans la même situation.

Nous attendons bien évidemment de connaître la nouvelle programmation à compter du 9 novembre mais on doit s'attendre à des nouvelles mesures de restriction. Dans la mesure ou les déplacements inter régionaux ne sont pas autorisés, je vois mal les opérateurs programmer des vols pour un strict minimum de passagers.

Le minimum pour assurer le service public sera fait mais pas plus.

Il faudra une fois encore mettre du personnel au chômage partiel.

De plus, il faut savoir que pour respecter les mesures sanitaires en place, il en coûte des dizaines de milliers d'euros à l'entreprise".

Bien que l'heure ne soit pas à l'optimisme, comme il le fait depuis des mois et mois, le personnel concerné donne le meilleur de lui même pour assurer ce service public que chacun est en droit d'attendre.