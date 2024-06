Admissions Parcoursup et Mon Master : ce 11 juin s'ouvre la phase complémentaire

Sur l'ensemble du territoire national, ce sont 625 000 lycéens qui ont fait un vœu sur la plateforme Parcoursup. Soit 15 000 candidatures de plus que l'année précédente. Un chiffre qui s'explique notamment par la hausse des formations proposées sur la plateforme désormais établie à plus de 23 000. "Nous avons de plus en plus de formations qui entrent sur Parcoursup, y compris en Corse", se félicite Valérie Lombardo. La conseillère du Recteur Région Académique explique notamment cette augmentation par "la facilité du parcours d'admission offerte par la plateforme", qui offre "une égalité de traitement des dossiers, grâce à leur anonymat".

Malgré la pluralité de formations proposées ce jour, quelques cursus restent "extrêmement demandés" sur le territoire, à commencer par PASS (formation remplaçant la première année de médecine), l'IFSI (formation en soins infirmiers), ainsi que l'ensemble des formations juridiques.

Pour Mon Master, les formations les plus attractives - ayant eu le plus de candidatures confirmées - sont les Masters juridiques dont le Master Droit notarial, avec 406 candidatures confirmées pour 20 places offertes. Se trouvent également les Masters Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF). Au total, 812 places sont offertes par la plateforme sur le territoire corse.

"Nous sommes passés de 3 353 candidatures confirmées en 2023 à 4 410 en 2024 pour les 46 masters proposés à la rentrée 2024 sur l'académie", précise de son côté Stéphanie Rizza, responsable du Service Pilotage de l’Offre de Formation de l'Université de Corse, Pasquale Paoli, en charge de la plateforme Mon Master.