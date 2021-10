Addiu o Pè. L'ultime adieu à Petru Guelfucci

« J’arrive du Fium’Orbu », confie une dame en se cachant derrière ses grandes lunettes noires. Personnalités politiques, culturelles, amis et admirateurs sont venus de toute la Corse. Les gens font la queue pour signer les registres placés de chaque côté de la porte d’entrée de l’église. La cloche sonne. Les premiers chants latins de la messe des morts sont entonnés et s’échappent de l’église. À l’intérieur, un va et vient permanent accompagne les chants. Les gens sortent, les larmes aux yeux, et laissent le peu de place restant aux autres. Certains sont même assis sur les escaliers de bois qui mènent au balcon au-dessus de la porte.



Le chant du pardon, le Kyrie Eleison arrache un frisson à l’assistance. Tous les regards sont tournés vers le cercueil de bois clair qui trône au milieu de la nef. Les couronnes de fleurs ont envahi le sol de la petite église. À la gauche de l’abbé, un portrait peint en noir et blanc révèle un Petru Guelfucci souriant, tournés vers ses amis chantant leur ultime adieu sous les arcades de pierre dominant l’autel. C'est le chanteur lui-même qui a composé sa propre messe des morts, comme une sorte de testament musical, et qui sera chantée par son fils Petru Santu, et des chanteurs de Chjami Aghjalesi.