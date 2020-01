Accord Corsica linea-Méridionale : la satisfaction de Femu a Corsica

"Femu a Corsica a toujours œuvré pour la maîtrise des transports par la Corse, au service du développement de l'ile, des emplois, des acteurs économiques et sociaux de l'ile, de même que pour sortir du lien de dépendance mortifère aux lobbys externes, préjudiciable en termes de coûts, de contentieux et de contribution financière pour la collectivité de Corse, de tarifs fret et passagers élevés, de critères d'emplois et environnementaux, peu favorables à l'île.





Depuis 4 ans la politique du Conseil Exécutif a permis: de sortir du contentieux juridique avec sa cohorte d'amendes; de sécuriser les opérateurs; de réaliser des économies substantielles de fonds publics au service de la Corse; de muscler les critères de sous-traitance locale et d'emplois; d'établir un schéma politique et juridique sérieux, fiable et innovant de compagnie territoriale publique pour gérer le service public maritime, compatible avec le droit européen, sécurisant en termes de maintien d'emplois, et permettant dans le cahier des charges d'introduire des critères sociaux et environnementaux concrets et ambitieux. Nous allons continuer sur cette voie, tourner le dos à 40 ans de dérives et de caractère complaisant des anciennes mandatures territoriales en la matière, et projeter la Corse dans cette gestion vertueuse et maîtrisée de ses transports maritimes.





Aujourd'hui, néanmoins, le port de Marseille reste bloqué pour une revendication liée à la question des retraites laissant entrevoir le spectre d'un blocage durable dont l'île, ses familles, ses entreprises, seraient les premières victimes collatérales. Femu a Corsica ne peut se satisfaire de cette situation qui renvoie à des heures sombres du point de vue économique et social. Femu a Corsica en appelle à un dialogue rapide et efficace entre les syndicats et le gouvernement pour qu'un accord tangible intervienne dans les plus brefs délais. La responsabilité et le respect de l'intérêt général doivent prévaloir."