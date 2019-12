Accident de la route à Crocicchia : une personne retrouvée morte au fond d'un ravin

Un homme est mort dans un accident de la route survenu sans doute dans le courant de la journée de samedi entre Crocicchia et Ortiporio.

La victime était, en effet, recherchée de puis la veille.

L'accident a été découvert ce dimanche en début d'après-midi.

Aussitôt d'important moyens étaient engagés pour tenter de retrouver l'automobiliste.





Il a été découvert sans vie, au fond d'un ravin profond, victime du bond effectué dans le vide à quelques mètres du véhicule d'où il avait été éjecté.

Le corps a été récupéré par les hommes du grimp (groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux) du SIS 2B et Dragon 2B , l'hélicoptère de la Sécurité civile avec le concours du Centre de secours des pompiers de La Porta.