Accident de Calvi : le motard est décédé

Il était 18 heures ce mercredi 29 juillet lorsque un grave accident de la circulation impliquant une voiture et une moto s'est produit sur la route territoriale 30, devant le Camp Raffalli, commune de Calvi.

Très rapidement sur place, le médecin avec véhicules radio médicalisé, les pompiers avec une ambulance de Calvi et leur chef de Groupe le capitaine Sébastien Guglielmacci, médecin du REP, police militaire et gendarmes étaient sur place alors que la circulation était interrompue et que le maire de Calvi, Ange Santini était informé.

Rapidement à cette heure de sortie de plage, un énorme embouteillage se formait. L'accès et la sortie de Calvi était bloquée.

Grièvement blessé, le motard, un sous-officier du 2e REP se trouvait en arrêt respiratoire.





Malgré les moyens mis en œuvre, il n'y avait plus rien à faire pour le ramener à la vie.

Il était officiellement déclaré décédé. peu après le terrible choc dont il avait été victime

Cet accident survenu sur une portion de route en ligne droite, où les entrées et sorties du Camp Raffalli sont nombreuses, est jugée très dangereuse.

L'accident a causé une vive émotion à Calvi où le 2e REP est apprécié.





Sur place les gendarmes ont procédé aux constatations afin de déterminer dans quelle condition cet accident a pu se produire.

En cette dramatique circonstance, la rédaction de CNI présente à sa famille, au chefs de corps, le Colonel Christophe Tritscher, à l'ensemble de ses frères d'arme et à toutes les personnes que ce deuil afflige ses sincères condoléances.