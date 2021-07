AUE : Jean Biancucci passe le relais à Julien Paolini

De son côté, le nouveau président annonce clairement la couleur : « J’arrive ici en militant ». Ce que confirme Jean Biancucci : « Ce jeune, il ne paie pas de mine, il n’a pas de cravate, mais on est comme ça, on est des militants. On n’est pas là pour occuper des places, mais on essaie de répondre aux responsabilités qui sont les nôtres ». Le ton est donné.



C’est d’ailleurs au parcours de « militant » de Jean Biancucci, semé de « difficultés, d’embûches, de défaites, mais aussi de réussites électorales et politiques » que Julien Paolini rendra hommage. « Ce parcours, comme beaucoup de militants de ma génération, il m’inspire le respect ». Avant de se confier sur son propre ressenti : « C’est un moment très particulier pour un homme, quand on fait de la politique, qu’on œuvre pour l’intérêt général, quand on a ce genre d’opportunité, c’est difficile de refuser ».



Son rôle de président, Julien Paolini l’envisage « à la tête de l’agence, pour l’incarner, pour en être la voix, mais surtout, pour être aux côtés des agents ». Et c’est sur un clin d’oeil qu'il conclura son discours : « J’espère repartir comme je suis arrivé, c’est-à-dire avec la même détermination, avec la même conviction et avec une énergie que j’espère renouvelable. »