ACP : après "Muntagnolu", "Pendejo"

ACP revient avec "Pendejo", un club réalisé à Capo di Feno avec Hypefilms.

Ce nouveau le clip se veut, selon les termes de son auteur "street, rentre dedans et dynamique , fait de stunts en moto et de lyrics percutantes".





Selon ses fans, "ACP crée ici un univers à la fois singulier et révélateur d’une certaine réalité Corse.

Sous les apparences d’un beat doux en intro, le message est clair et claque. ACP nous gratifie d’un style unique fait d’une diction rythmée et d’envolées lyriques en langue Corse."





Du talent et de la qualité qui vont sans doute en séduire plus d'un.