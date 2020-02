ACA : la victoire face au Mans (2-0) et la deuxième place provisoire

L'ACA a parfaitement rempli son contrat face au Mans ce vendredi soir au stade François-Coty.

Après dix minutes de jeu débridé les Ajacciens sont montés en puissance. Ils pensaient même avoir ouvert le score à la 25e par Tramoni mais l'arbitre refusait le but pour une position de hors jeu de Courtet qui semblait gêner le portier manceau.

Mais c'était à peine évident au vu ralenti.

Mais ce n'était que partie remise pour les protégés de Pantaloni qui ouvraient la marque à la 42 e minute après ce centre-tir de Bayala. Patron était lobé et n'avait d'autre ressource que de rentrer avec le ballon dans les cages.

Sur le coup ce n'était pas plus évident que que sur l'action du but refusé. Mais l'arbitre prenait la décision de valider le point et Le Mans était mené à la marque.





L'ACA allait doubler la mise à la 66e minute par l'intermédiaire de Coutadeur l'ancien manceau qui reprenait parfaitement un débordement suivi d'un centre de Courtet pour tromper Patron.

Mais l'ancien manceau ne célébrait pas le but.

A la fin de la soirée il pouvait néanmoins apprécier la portée de sa performance.

A la faveur de ce succès l'ACA ne s'installe t-il pas provisoirement sur la deuxième marche du podium ?