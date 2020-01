ACA : la douche froide face à Châteauroux (0--1)

Stade François-Coty, AC Ajaccio – La Berrichonne : 0-1 (0-1)

But : Alhadhur (33’)

Arbitre : R. Landry

Avertissements : Youssouf (12’), Sanganté (46’), Leroy (71’)





ACA

Leroy, Diallo, Avinel, Huard, Youssouf, Coutadeur (c), Laci, M. Tramoni, Bayala (Flips 76’), Cavalli (c puis Cuypers 64’), Courtet (El Idrissy 64’)

Remplaçants : Sollacaro, Loufilou, Kalulu, Cuypers, Flips, Lejeune, El Idrissy

Entraineur : Olivier Pantaloni



LBC

Fabri, Mboné, Conde, Opéri, Alhadhur, Mulumba, Sanganté, Leroy, Gonçalves, Grange, Sunu

Remplaçants : Pillot, Raineur, Cordoval, Vanbaleghem, Diarra, Keny, Chouaref

Entraineur : Nicolas Usaï



Les Ajacciens voulaient conserver leur place sur le podium. Les Castelroussins s’éloigner de la zone rouge. Deux objectifs aux antipodes mais qui passaient obligatoirement par une victoire !

Le jeu était donc rythmé et les actions dangereuses ne tardaient pas. La première était pour l'ACA à la faveur de cette grosse frappe de Bayala qui frôlait la transversale de Fabri.

Dix minutes plus tard, Bayala, encore lui, parvenait à prendre de la vitesse la défense visiteuse et à solliciter Courtet seul au point de penalty mais l'Ajaccien manquait sa reprise, permettant à M'Bone de récupérer le ballon et de relancer.

Le jeu se poursuivait ainsi jusqu'au premier corner castelroussin obtenu après d’un bon centre de Alhahdur. Grange se chargeait de le tirer pour le même Alhahdur, qui s’envolait plus haut que les autres pour, d’une superbe tête, envoyer le ballon au fond des filets de Leroy !



L'ACA espérait bien en seconde période refaire son retard et prendre l'avantage sur cette formation Castelroussine.

Les occasions se multipliaient mais les Ajacciens avaient du mal à trouver le cadre des visiteurs tant et si bien que plus rien n'était marqué au cours de cette rencontre même s'il est vrai que les joueurs de Pantaloni auraient dû bénéficier d'un penalty pour une flagrante faute de main castelroussine…