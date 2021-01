ACA : Moussiti-Oko frappe d'entrée face à Caen (1-0)

Stade François-Coty, AC Ajaccio : 1 SM Caen : 0 (1-0)

But pour l'AC Ajaccio : Moussiti-Oko (6e)



Arbitre : Romain Delpech

Avertissements : Avinel (33e) à l'ACA; Gioacchni (61e) au SM Caen





AC Ajaccio

Leroy, Youssouf, Avinel, Kalulu, Diallo, Nouri, Laci, Coutadeur, Lecœuche, El Idrissy puis Courtet (74e), Moussiti-Oko puis Marchetti (84e)





SM Caen

Riou, Oniangué puis Weber (36e), Riviere, Yago, Vandermersch, Dominguet puis Taroré (63e), Beka Beka, Pi, Sery puis Gioacchini (68e), Mendy, Nsona



Il ne fallait pas être en retard ce samedi soir au stade François-Coty. En tout cas Moussiti-Oko, l'homme en forme, et pressé, de l'ACA a fait rapidement trembler les filets normands après avoir été trouvé dans la surface adverse.

1 à 0 pour l'ACA après 6 minutes de jeu à peine : la fin d'après-midi s'annonçait sous les meilleurs auspices pour les joueurs d'Olivier Pantaloni en net regain de forme depuis plusieurs rencontres.

Il fallait même tout le talent et le bout des gants de Riou pour éviter au SM Caen d'encaisser un second but au quart d'heure de jeu après une belle tentative de Nouri cette fois.



Caen tentait bien alors de se défaire de l'emprise des ajacciens dont le pressing haut gênait considérablement la relance normande mais malgré les tentatives de Vandermesch, la pression restait sur le camp des visiteurs : Nouri et El Idrissy se chargeaient de solliciter Riou qui continuait à faire de la résistance au stade François-Coty.

Pourtant avant la pause c'était la parade de Leroy, sur cette tentative de Zady, qui prenait le chemin des filets corses, qui était à relever.



Le match reprenait comme il s'était arrêté pour les Normands, obligés de s'en remettre aux coups d'éclat de Riou .

Et même si pendant un moment Caen donnait l'impression de prendre l'ascendant, l'ACA ne manquait de rappeler qu'il pouvait à tout moment faire le break comme sur cette frappe de El Idrissy qui passait à côté du but de Riou.

La grosse frayeur était cependant pour les Corses quand peu après l'heure de jeu Yago mettait Leroy à contribution. Un Leroy aussi inspiré que son homologue normand permettant ainsi à l'ACA de poursuivre la course en tête.

On retrouvait encore Leroy à la parade à la 82e sur une tête à bout portant de Gioacchini et si Caen jetait toutes ses forces dans la bataille pour tenter de ramener un point en Normandie, l'ACA ne craquait pas restant ainsi sur sa dynamique positive de l'heure.