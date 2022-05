AC Ajaccio : une direction collégiale pour succéder à Christian Leca

Trois jours seulement après l'officialisation de la montée de l'AC Ajaccio en Ligue 1 la saison prochaine, son président, Christian Leca, a annoncé sa démission. S'il avait évoqué son départ à demi-mot dans certains médias, c'est par un communiqué officiel que Leca a indiqué qu'il avait "choisi de ne pas poursuivre l'aventure en Ligue 1 avec l’AC Ajaccio en tant que président".Au lendemain de cette démission, toujours via un communiqué envoyé à la presse, le club rend hommage à Christian Leca "en cohérence avec ce qu'il avait annoncé lors de sa nomination, Christian Leca a démissionné. Il avait affirmé se donner 3 ans pour atteindre la L1, mission accomplie !" lit-on. "Nous tenons à lui rendre hommage pour son investissement, au-delà de l'immense travail au service de l'ACA, il a su conquérir la confiance de ses pairs ce qui l'a conduit à exercer les plus hautes responsabilités au sein de la LFP".Concernant l'éventuelle nomination d'un successeur le club indique qu'il "est probable que dans le droit fil de notre philosophie, nous poursuivrons dans l'esprit d'une direction collégiale." Un Conseil de Surveillance sera donc désigné pour définir les axes stratégiques, un Directoire aura en charge de mettre en œuvre la politique du club. Y seront associés les responsables sportif, financier, stade, centre de formation, sécurité et communication, chacun se voyant allouer un budget pour mener à bien sa mission."Dans ces conditions, il est probable que nous ne désignerons pas de nouveau président. Christian serait ainsi le dernier président du club." conclue le communiqué.