AC Ajaccio - FC Nantes. Mickaël Barreto : "Notre objectif c'est de pouvoir faire vibrer notre stade !"

La rédaction le Samedi 4 Février 2023 à 18:45

Revigorés par leur victoire à Angers (1-2), les Acéistes reçoivent ce dimanche 5 février le FC Nantes, dans le cadre de la 22ème journée du championnat de Ligue 1 Uber Eats. Face à la presse, à la veille de cette rencontre Olivier Pantaloni a insisté "Il faudra montrer encore plus de choses qu’à Angers pour affronter une équipe comme le FC Nante,. On doit penser à nous et ce que l'on a à faire pour gagner cette rencontre."

Pour le coach il faudra être plus rigoureux dans la manière de défendre "car on prend des buts trop rapidement. On doit y remédier pour ne pas courir après le score."



Du même avis le milieu de terrain Mickaël Barreto qui espère "que dès demain nous pourrons lancer une série positive". Pour lui "il faut entamer fort le match et tenir la régularité sur les 90 minutes !"



​ Retrouvez le point presse d’avant-match en vidéo.