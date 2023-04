A table : u campanile di Pasqua

Ingrédients pour 6 personnes

500 g de farine

1 sachet de levure de boulanger sèche

2 œufs entiers + 1 jaune

125 g de sucre

50 g de beurre mou

1 dose de pastis

20 cl d'eau tiède

Sel



Préparation

Dans un saladier, mélangez la farine avec le sel et le sucre. Creusez un puits au milieu et cassez-y les œufs. Ajoutez le beurre ramolli, le pastis et l’eau dans laquelle vous aurez délayé la levure.



Pétrissez jusqu’à former une boule de pâte homogène, couvrez d’un torchon propre et laissez reposer 2 heures à température ambiante.





Préchauffez le four à 180°C.





Roulez la pâte pour obtenir un épais boudin et formez une couronne.

Ajoutez des œufs entiers dessus si vous le souhaitez. Dorez-la avec le jaune d’œuf et enfournez pour 40 min