A table : tagliatelles aux noix de Saint-Jacques

Pour 4 personnes

400 g de tagliatelles fraîches

1 poireau

50 g de beurre

180 g de noix de Saint-Jacques

6 cuillères à soupe de vin blanc sec

4 brindilles d’aneth

sel, poivre au moulin



Préparation



Si elles sont surgelées, décongelez les noix de Saint Jacques selon le mode d’emploi inscrit sur l’emballage.

Épluchez les poireaux en supprimant le vert : ne gardez que les parties claires et blanches. Lavez-le soigneusement. Coupez le poireau en rondelles.

Faites fondre la moitié du beurre dans une sauteuse pour y faire revenir le poireau à feu doux et à couvert, jusqu’à ce qu’il soit bien tendres.

Salez légèrement.

Faire cuire les tagliatelle à votre goût, dans une grande quantité d’eau bouillante salée.

Les égoutter et les garder au chaud.

Les réchauffer éventuellement en les passant rapidement à la sauteuse.

Poivrer.

Dans une autre sauteuse, faites dorer les noix de Saint Jacques dans le beurre restant, 1 minute sur chaque face. Versez le vin blanc, salez, couvrez et laissez cuire doucement encore 3 minutes.

Ôtez les noix de Saint-Jacques du feu et taillez-les en gros dés.

Servez les tagliatelle dans les assiettes, puis disposez la fondue de poireaux et les noix de St Jacques en sauce, par dessus. Mettez une brindille d’aneth sur le dessus, pour décoration.



Bon appétit !