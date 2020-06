A table : salade bastiaise

Ingrédients pour 4 personnes

Une salade verte

6 pommes de terre

4 tomates

4 œufs

12 filets d’anchois ou anchois à la bastiaise

quelques brins de ciboulette

2 oignons frais

huile d’olive

vinaigre balsamique

1 gousse d’ail

sel, poivre





Voilà l’été… et dès que le soleil pointe le bout de ses rayons que fait-on ? On sort la table de jardin, le barbecue et en avant les repas frais et léger !

Notre menu du jour : une salade… bastiaise. De la salade verte, des anchois à la bastiaise, des œufs et voilà. Let’s go !





Préparation

48 heures avant votre repas : occupez-vous des anchois.

Pour dessaler les anchois, rincez-les sous l’eau du robinet en frottant un peu avec vos doigts. Puis laissez-les tremper dans un bol d’eau pendant encore 30 bonnes minutes.

Séparez ensuite les 2 filets avec un couteau bien aiguisé et retirez l’arrête centrale. S’ils sont trop gros, n’hésitez pas à les retailler dans le sens de la longueur.

Pour qu’ils s’égouttent bien, placez-les sur une feuille d’essuie-tout.

Ecrasez l’ail et le persil et versez-les dans un bocal avec un peu d’huile d’olive.

Placez-y également les anchois et réservez tout ça au pendant 2 jours. Le Jour J : pour faire notre salade, il faut d’abord passer par l’étape cuisson. Etrange mais véridique :).

Commençons par les pommes de terre : lavez-les soigneusement, coupez-les dans le sens de la longueur et placez-les sur une plaque à four.

Enfournez-les pendant environ une heure. Le temps de vous occuper du reste de la préparation tranquillement.

L’étape cuisson n’est pas finie. Eh oui, la salade est accompagnée d’œufs durs !

Prenez donc une petite casserole d’eau.

Mettez un peu de sel dans l’eau et portez-la à ébullition.

Plongez-y vos œufs et laissez-les cuire pendant une dizaine de minutes.

On enchaine avec la salade verte. Il faut d’abord la laver puis l’essorer. Normal. Émincez ensuite l’oignon frais et la ciboulette et coupez les tomates en morceaux.

Pour la vinaigrette, on fait simple : mélangez un peu d’huile d’olive et le vinaigre balsamique dans un saladier. Assaisonnez avec le sel, le poivre et la gousse d’ail passé au presse-ail.

Goûtez et rectifiez l’assaisonnement si besoin. Pour une petite touche piquante, vous pouvez également ajouter une petite cuillère de moutarde.

10 minutes sont passées. Driiing. Retirez les œufs du feu et passez-les sous l’eau froide pour stopper la cuisson. A noter que ça facilite aussi l’étape « enlevage de coquilles », on ne se brûle pas les doigts ;).

Coupez les œufs durs en tranche.

Lorsque les pommes de terre sont cuites, ôtez leur peau et coupez-les en fines rondelles.



Dégustation

Juste avant de passer à table, dressez les assiettes. Déposez un lit de salade sur chaque assiette. Versez quelques gouttes de vinaigrette. Posez par-dessus quelques tranches de pommes de terre refroidies, les anchois fraichement sortis de leur bocal et les œufs durs. Parsemez le tout avec de la ciboulette et de l’oignon émincé et arrosez la salade avec le reste de la vinaigrette. C’est prêt ! Ah et n’oubliez pas le pain… ce serait un drame