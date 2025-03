À table : régalez-vous avec les aubergines farcies à la bonifacienne

Nombre de couverts : 6 personnes

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Temps total : 50 minutes



Ingrédients

12 aubergines moyennes et de préférence rondes

6 œufs

200 g de vieille tome corse râpée

200 g de mie de pain trempée dans du lait

Feuilles de basilic frais

Sauce tomate passée et bien relevée

Sel, Poivre

Facultatif : chapelure





Préparation

Partagez les aubergines en deux (si elles ne sont pas rondes les couper en deux dans le sens de la longueur). Mettez-les dans une marmite d’eau bouillante salée pour les faire cuire une petite dizaine de minutes et retirez-les encore fermes. Prenez soin de les manipuler avec délicatesse surtout si elles sont longues.

Mettez-les à égoutter et évidez-les délicatement alors qu’elles sont encore tièdes (la chair se détache plus facilement).

Exprimez la chair puis la mie de pain (préalablement trempée dans du lait froid) dans un torchon, de façon à ce que votre farce ne soit pas trop liquide après cuisson.

Ensuite, hachez ou passez à la moulinette grosse grille (c’est ce que faisait ma grand-mère). Ajoutez les œufs un par un, puis la tome râpée, le basilic et enfin, assaisonnez. Mélangez jusqu’à jusqu’à obtenir une pâte compacte.

Farcissez, avec ce mélange, les aubergines évidées.

Vous pouvez, pour faciliter la cuisson et pour que la préparation soit « croustillante », saupoudrer de chapelure, mais ce n’est que facultatif. Faites frire (à l’huile d’olive corse, bien sûr !) des deux côtés dans une poêle en commençant par celui de la farce, 6 à 8 min environ puis retournez-les et faites-les frire encore 4 à 5 min.

Dressez ces aubergines dans un grand plat chaud et nappez-les de la sauce tomate que vous aurez préparée, passée à la moulinette et réchauffée.

Servez les avec de la salade. Vous pouvez également les servir froides, en entrée. Mais quelque soit votre choix… quel régal !