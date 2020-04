A table : poêlée d'asperges vertes et coppa

Pour 4 personnes1 botte d'asperges vertes fines80 g de coppa tranchée finement1 morceau de ParmesanHuile d'oliveVinaigre balsamiquePréparationCouper les asperges vertes crues en tronçons de 2 cm environ sans les éplucher.Mettre les pointes à part.Dans une poêle chaude.Faire revenir à feu vif les tronçons d'asperge dans un peu d'huile d'olive.Au bout de 5 min, ajouter la coppa taillée en lanières et les pointes des asperges.Continuer la cuisson 5-10 mn (les asperges doivent rester croquantes).Déglacer au vinaigre balsamique et répartir dans les assiettes.Parsemer chaque portion de copeaux de parmesan et servir aussitôt.Bon appétit