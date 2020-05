A table : lasagnes aux fruits de mer

Ingrédients pour 6 personnes

1kg de cocktail de fruit de mer,

1 ou 2 paquets de lasagnes fraîches1 oignon,

1 cuillère à soupe d'huile d'olive,

10cl de vin blanc sec,

1 litre de crème fraîche liquide,

Gruyère râpé, quelques feuilles de basilic, poivre



Préparation

Dans une cocotte faire blanchir l'oignon émincé dans l'huile d'olive, puis ajouter le cocktail de fruit de mer, laisser réduire jusqu'à ce qu'il n'y est plus d'eau.

Déglacer au vin blanc sec, puis ajouter le litre de crème fraîche, les épices, le poivre et le basilic, amener à ébullition et laisser cuire quelques minutes.

Mixer le tout.

Dans un plat, étaler une première couche de préparation, puis une couche de lasagne et ainsi de suite; finir avec une couche de râpé.

Faire cuire au four environ une demi-heure, thermostat 6-7.

Bon appétit