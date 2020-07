A table : l’Arancellu

La préparation de l’arancellu est très semblable à celle du limoncellu. Pour celles et ceux qui ont déjà testé notre recette de limoncellu, cette préparation vous remémorera forcément des souvenirs. Commencez par laisser reposer vos oranges dans de l’eau quelques heures pour vous assurer que leur peau est bien propre. Une fois que les oranges sont sèches, prélevez les zestes à l’aide d’un économe et placez-les dans un pot à confiture vide. Faites attention : lorsque vous prélevez les zestes, évitez la peau blanche de l’orange.

Versez ensuite environ 30cl d’eau de vie dans votre pot à confiture et 20cl de sirop de sucre de canne. Les zestes d’oranges doivent être totalement immergés à ce moment-là. Pour donner plus de goût à votre arancellu, ajoutez un bâton de cannelle et/ou une gousse de vanille .

Vous n’avez plus qu’à fermer hermétiquement le pot de confiture et à remuer pour diluer le sirop de sucre de canne. Laissez le bocal dans un endroit à l’abri du soleil et de l’humidité pendant 3 semaines, en pensant à secouer un petit peu le pot chaque jour.

Au bout de cette période, filtrez l’arancellu avec une passoire et transvasez le liquide dans des bouteilles. Rajoutez le reste de la bouteille d’eau de vie et filtrez avec le sirop de sucre de canne par petite dose jusqu’à obtenir un alcool parfumé et pas trop sucré. Vous êtes seul juge de la teneur en alcool et en sucre de votre arancellu