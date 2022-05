A table : crevettes flambées au muscat du Cap

Les crevettes flambées au muscat Corse accompagnées d’une petite salade, ça vous tente ? Une recette pleine de goût et tout en fraîcheur.





Ingrédients

24 crevettes (6 par personnes)

1 bouteille de muscat du cap Corse

Ail

Quelques brins de persil

Une noisette de beurre

1 salade verte

2 pamplemousses roses

Quelques tomates cerise

1 oignon

Huile

Vinaigre

Sel et poivre

Sucre en poudre





Préparation

A vos marques, prêt(e)…. ? Vous allez être étonné(e), cette recette va aller très vite à préparer. On est loin des longues préparations habituelles de la cuisine traditionnelle Corse ;-). Mais avant de pouvoir déguster cette délicieuse entrée, un peu d’organisation s’impose. Commencez par la salade de pamplemousses. Contrairement aux crevettes, elle pourra attendre tranquillement dans le réfrigérateur. La salade de pamplemousses

Dans un saladier, préparez la vinaigrette. Versez l’huile, le vinaigre, le sel, le poivre et… une pincée de sucre. Du sucre ? Oui, rassurez-vous, c’est normal. Le sucre permet de rééquilibrer l’acidité des pamplemousses. Ça vous évitera bien des grimaces.

Ajoutez ensuite la salade verte dans le saladier. Pelez les pamplemousses et enlevez soigneusement les pépins et les membranes intérieures. Il ne doit rester que la chair. Coupez-la ensuite en petits cubes. Hachez l’oignon. Et incorporez le tout à la salade. Rajoutez quelques tomates cerise. Hop, c’est prêt. Réservez au frais.

Les crevettes

Vous avez eu le temps d’acheter des crevettes fraîches ? Parfait. Sinon, vous pouvez opter pour des crevettes surgelées. Mais il faudra les faire décongeler très doucement pour éviter de se retrouver avec des crevettes flasques et caoutchouteuses. Rédhibitoire.

Décortiquez les crevettes en prenant soin de leur laisser la queue. Plus pratique au moment de la dégustation. Dans une grande poêle, faites fondre le beurre et ajoutez un mélange d’ail et de persil. Poivrez. Versez les crevettes dans la poêle. Faites les revenir 5 minutes à feu doux. Arrosez-les avec la moitié de la bouteille de muscat. Laissez réduire tout en surveillant que le vin ne brûle pas. Juste avant de servir, arrosez avec le reste du muscat, faites chauffer puis flamber. Olé ! Mais attention quand même au coup de chaud… et à vos sourcils :).

Pour le dressage des assiettes, déposez dans les assiettes un lit de salade de pamplemousses puis placez les crevettes. Appétissant.