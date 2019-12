A table : cannelloni au brocciu

Ingrédients

600 gr de brocciu

24 feuilles de lasagne

150 g d'un mélange de tomme corse râpée et parmesan râpé

50 cl de purée de tomate

2 œufs

1 botte de blettes

1 bouquet de menthe

3 brins de nepita (marjolaine corse)

Sel, Poivre



Instructions

Retirez les nervures et côtes des blettes pour n’utiliser que les feuilles. Lavez-les puis faites-les blanchir. Pour ce faire, plongez-les 3 minutes dans une casserole d’eau bouillante et salée. Laissez refroidir pendant qu’elles s’égouttent.

Vous pouvez également, au lieu de les blanchir, les faire suer dans une cocotte avec un peu d’huile d’olive, elles seront alors moins gorgées d’eau.

Faites cuire les feuilles de lasagne à l’eau bouillante salée et accompagnée de 2 cuillères à soupe d’huile d’olive pendant 5 minutes. Égouttez-les en les étalant sur un linge humide.

Vous pouvez maintenant préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).

Une fois les blettes refroidies, essorez-les en les pressant entre vos mains afin d’en enlever le maximum d’eau. Coupez les ensuite finement. Déposez les dans un saladier avec le brocciu frais, les œufs battus, la menthe et la marjolaine ciselées.

Salez et poivrez à votre convenance.

Répartissez cette préparation sur les feuilles de lasagne. Humidifiez un bord avec un pinceau mouillé puis roulez délicatement les cannelloni. Appuyez bien sur le bord humide afin de les maintenir fermés.

Nappez le fond d’un plat avec un peu de purée de tomate, mettez y les cannellonis.

Recouvrez de purée de tomate, parsemez de tomme corse et de parmesan râpés.

Vous pouvez enfourner pour 30 minutes environ