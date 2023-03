A table : boulettes de viande au brocciu

Nombre de couverts : 4 personnes

Temps de préparation : 10 minutes

Temps total : 20 minutes







Ingrédients

350g de bœuf haché à 15% de MG (ou 3 steacks hâchés)

100 g de brocciu frais

1 bouquet de menthe

1 oignon

3 gousses d’ail

1 œuf

Sel, Poivre

Farine et Chapelure



Préparation

Ciselez la menthe, pelez et hachez l’ail et l’oignon.

Dans un saladier, mélangez ce hachis avec la viande, le brocciu frais et l’œuf préalablement battu. Salez et poivrez à votre convenance.

Formez des boulettes entre les paumes de vos mains. Roulez ensuite légèrement les boulettes dans la farine puis dans la chapelure.

Vous pouvez ensuite les faire frire dans une huile bouillante pendant quelques minutes.

Servez-les chaudes accompagnées d’une salade croquante