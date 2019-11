A table : U castagnacciu

INGREDIENTS







500 g de farine de châtaignes



1 pincée de sel



1 verre d’eau tiède



½ verre de lait



¼ verre de sucre en poudre



2 cuillerées à soupe d’huile d’olive



125 g de raisins secs



des pignons



du romarin frais











Mélangez la farine, le sel et l’eau, ajoutez ensuite le lait et l’huile d’olive. Malaxez afin d’obtenir une pâte souple et onctueuse dans laquelle vous ajoutés une partie des pignons et les raisins secs. Versez la pâte dans un plat à tarte huilé. Rajouté les pignons qui restent et effritez le romarin frais sur le dessus de la pâte. Cuire 10 minutes à 180 degrés puis 30 minutes à 160.