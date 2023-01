A table : Pulled pork (porc effiloché) avec #lapetitecuisnedemarie

Avec un temps pareil on a besoin d'un plat ultra gourmand. Voici la recette du Pulled pork (porc effiloché)



Ingrédients pour 4 personnes

-1 rôti de porc dans l'échine de 800g

- 2 oignons émincés

- 200 ml de sauce barbecue de qualité

- 100 ml de ketchup de qualité

- Huile d'olive



Préparation

1/ Préchauffez le four à 140°

2/ Mettez la viande dans une cocotte en fonte qui va au four, faites chauffer un filet d'huile

3/ Une fois dorée, sortez la viande et faites dorer les oignons émincés dans la casserole.

4/ Quand les oignons sont dorés, replacez la viande et badigeonnez de sauce barbecue et de ketchup. Il faut que la viande soit totalement recouverte.

5/ Fermez la casserole avec le couvercle et placez au four pendant 4 heures. Retournez la viande à mi-cuisson.

6/ Une fois la viande cuite et bien colorée et caramélisée, effilochez la viande avec des fourchettes.

7/ Dégustez comme vous le souhaitez, avec un écrasé de pomme de terre ou en sandwich.



