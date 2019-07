A table : La tarte biscuitée au brocciu

Nombre de couverts : 4 personnes

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

Temps total : 45 minutes





Le mot du cuisinier

Une tarte froide salée qui sort des sentiers battus !







Ingrédients

Pour la pâte :

80g de parmesan râpé

120g de poudre d’amandes

150g de farine

100g de beurre demi sel

1 jaune d’oeuf







Pour la composition

1 beau poivron jaune

1 beau poivron rouge

300g de brocciu

30g de câpres au vinaigre

30g d’un mélange de feuilles de basilic, ciboulette et persil plat

2 CS d’huile d’olive

1 CS de vinaigre balsamique

1 dizaine de cerneaux de noix et quelques tomates olivettes jaunes et rouges







Instructions

Dans un saladier, versez le parmesan, la poudre d’amande, la farine, le beurre coupé préalablement ramolli et le jaune d’œuf. Malaxez de façon à former un pâton souple et homogène.

Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6).

Farinez légèrement votre plan de travail et divisez la pâte en quatre parties égales et étaler chacune au rouleau, de façon à obtenir une forme de 15cm de diamètre et de 10 mm d’épaisseur environ. Découpez des fonds de tarte avec un emporte-pièce, et posez-les sur une plaque de cuisson recouverte d’une feuille de papier sulfurisé et enfournez pendant 10/15 minutes (la pâte doit à peine commencer à dorer sur les bords et rester tendre au toucher).

Lavez les poivrons, enlevez les parties vertes et blanches et les pépins, puis coupez la chair en fines lamelles que vous ferez revenir dans une poêle avec un peu d’huile d’olive (corse, bien-sûr !). Salez et poivrez à votre convenance.

Lavez, et ciselez grossièrement les herbes au couteau (réservez-en une cuillerée à soupe pour la décoration).

Mettez le brocciu dans un bol et ajoutez vos câpres, les herbes et le vinaigre balsamique. Mélangez le tout.

Garnissez ensuite généreusement les fonds de tarte au parmesan d’une couche de brocciu aux herbes, ajoutez les lamelles de poivron et décorer avec des cerneaux de noix émiettés, des petites tomates en quartiers, un peu de fleur de sel et quelques herbes.