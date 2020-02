A table : La fondue de fromage corse

Coupez les fromages en dés.

Epluchez la gousse d'ail, puis frottez le caquelon avec. Laissez-la dedans

Versez 25 cl de vin blanc dans le caquelon et faites chauffer (sur la gazinière ou directement sur l'appareil à fondue). Dans un petit récipient, versez le vin blanc restant , la fécule de maïs et la noix de muscade en poudre. Remuez et réservez.

Lorsque le vin frétille, versez le fromage en plusieurs fois sans cesser de remuer avec une spatule en bois à feu doux moyen.

Lorsque le fromage est bien fondu, versez le mélange et continuez de remuer doucement. La préparation commence à être onctueuse, toujours un peu liquide. Poivrez et versez le kirsch.

C'est prêt à servir : mettez le caquelon sur l'appareil à fondue si ce n'est pas déjà fait et servez le pain pour le tremper dans la fondue.