A màghjina - Calvi, luce in a notte
À la nuit tombée, Calvi se dévoile dans un paysage de lumières. Depuis les hauteurs, la ville illuminée s’étire jusqu’à sa citadelle, dont les remparts et les bâtisses se détachent sur l’obscurité. Posée sur son promontoire rocheux et dominant la baie, la forteresse historique reste, de jour comme de nuit, l’un des repères emblématiques de la cité balanine.
Si, comme Keith Dobbs, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.