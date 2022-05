« A Via di u 5 di maghju » inaugurée à Furiani

Strada di U Populu Turchinu (rue qui longe la voie ferrée)

En présence du député de la première circonscription de Haute-Corse, Michel Castellani, des membres du Collectif des victimes du 5 mai et d’une partie des membres de son conseil municipal, le maire de Furiani, Michel Simonpietri a inauguré A Via di u 5 di maghju. Cette décision avait été prise à l’unanimité lors d’une délibération du conseil municipal de la ville voilà plusieurs mois.« En ce jour particulier, en ce jour de mémoire, nous compatissons à l’immense peine des familles qui ont perdu un être cher, à l’immense douleur de ceux qui en portent toujours les séquelles, et à celles et ceux qui, de près ou de loin, ont eu à souffrir de ce drame » déclarait le maire peu avant de découvrir la plaque recouverte d’une bandera. « Aujourd’hui c’est un véritable honneur pour moi et mon conseil municipal de participer modestement à ce Devoir de Mémoire. Les plaques que nous allons dévoiler honorent nos victimes. Nous voulons vivre ce moment dans l’humilité et la simplicité. C’est un moment de recueillement digne et solennel. Le 5 mai 92, le temps s’est arrêté à Furiani, cette date restera à jamais gravée dans la mémoire de tous les corses. Pour les familles des victimes, leurs proches, pour les blessés, meurtris à vie, l’oubli est impossible. Que de vies, d’espoirs, et de rêves brisées ».Le maire rendait aussi hommage au Collectif des victimes du 5 mai et à sa présidente Josepha Guidicelli : « Vous avez remué ciel et terre pour qu’il n’y ait plus de rencontres de football en France le 5 mai, c’est chose faite. Bravo pour votre ténacité. Nous sommes tous des passeurs de mémoire pour que les jeunes générations se souviennent de cette tragédie, mais face à la douleur et aux larmes, les mots sont toujours vains 30 ans après, et seul compte le silence ».Juste avant de dévoiler la plaque, une minute de silence a été observée.D’ici quelques jours, quelques semaines d’autres voies de la commune porteront des noms en lien avec le stade de Furiani.*C’est sous l’impulsion du Docteur Luciani, président du SCB, que la construction d’un stade appartenant au club allait être initiée en 1932. Baptisé tout d’abord Stade Pierre Luciani, il fut rebaptisé en 1937 stade Armand Cesari, en hommage à ce capitaine du Sporting disparu prématurément.** Le Suisse, professeur assistant d’Allemand au Lycée de Bastia, est à l’origine de la création du SC Bastiais en 1905.Le 16 octobre 1932, le stade de Furiani était inauguré.***Antoine Redin fut entraineur du SECB de 1980 à 1986, remportant en 1981 la Coupe de France