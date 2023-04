A Sartè comme à I Peri, la Semaine sainte point d'orgue de la ferveur religieuse des confréries

La Cunfraternita di San Larenzu s'était un peu perdue, depuis 2014 par la volonté des jeunes, elle est devenue très active et redynamise la vie du village.

Quinze membres de 18 à 70 ans la composent, dans le schéma où elle existe aujourd'hui ses missions sont plurielles. "Nous participons activement à la vie du village et à la valorisation du patrimoine. Nous avons pour mission, de récréer du lien social, de porter la bonne parole, nous accompagnons la liturgie auprès du père Louis El Rahi. Nous vivons confrères toute l'année, nous faisons partie de la vie du village et nous aidons tout le monde. Notre souci premier est d'être présents non seulement lors des temps liturgiques, mais dans le soutien aux autres." détaille Jean-Michel Bisgambiglia, prieur de la confrérie.





Au-delà de sa forte implication dans le religieux, la Cunfraternita a la dimension sociale chevillée au corps. Un lien intergénérationnel qu'elle entretient à travers les événements du calendrier liturgique et les rassemblements publics qui redonnent vie au village. Si toutes les célébrations religieuses sont essentielles à I Peri, la Semaine sainte est l'occasion d'une dévotion particulière, les confrères sont toujours impatients de revivre la Passion. Acte de foi, de contrition et de charité, ils organisent toute l'année ce temps de ferveur.





"Animer le village, c'est faire vivre l'église, pendant la Semaine sainte, nous sommes très occupés. On fait les crucette, puis on en donne une poignée à tout les gens du village. On prépare l'église, on couvre de deuil toutes les statues. On poursuit, le jeudi saint avec i Vesperi, c'est l'office des Ténèbres, que nous chantons en corse et en latin. Après cet office, on fait a cena domini, les confrères mangent ensemble la soupe de cecci. Et le vendredi saint est le moment le plus intense. Trois femmes du village ont préparé le sépulcre et à 21 heures, nous partons en procession. Chez nous, il n'y a pas de catinacciu, c'est un confrère qui porte la croix. Tout le chemin de croix est ponctué de nos chants, ceux qu'on ne chante que pour la Passion, Pâques c'est un moment où on donne tout, on a le stress, c'est intense, on n'oublie pas que le Christ est mort pour nous sauver. Si on enlève la confrérie, le village est mort, a Cunfraternita di San Larenzu réunit du bébé à l'ancien, pour nous c'est naturel de perpétuer nos traditions et notre langue" conclut Jean-Michel.