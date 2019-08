A San Roccu festighjata in Bastia

Saint Roch naquit à Montpellier aux alentours de 1350, en pleine guerre de Cent Ans, pendant la grande peste noire, qui dura deux ans, et décima un tiers de la population occidentale. Tout jeune, il perd ses parents et se décide à mener une vie de pèlerin et prend le chemin de Rome. Sur la route, il soigna de nombreux malades de la peste. Quand, plusieurs années plus tard et après avoir servi pour un cardinal, il revint au pays, Montpellier est en proie à la guerre civile. Il fut pris pour un espion et emprisonné. Il mourut après cinq années de détention.



Quant à la confrérie Saint Roch, elle a été fondée en 1588. Tombée dans l’oubli, elle a été recréée il y a une douzaine d’années par des jeunes du quartier. Elle est donc essentiellement réservée aux adolescents de la paroisse de la ville basse. A 33 ans, les confrères doivent alors la quitter pour intégrer une autre confrérie de la ville.



Après la neuvaine qui a débuté le 7 août, la fête du Saint s’est déroulée ce vendredi 16. Une première messe a été célébrée par l’abbé Serge Casanova, entouré des jeunes confrères, puis une autre messe à 10h30 avec à chaque fois la traditionnelle bénédiction des petits pains. Selon la légende, Saint Roch, contaminé par la peste, fut sauvé par un chien qui lécha ses plaies et lui apporta chaque jour un pain. Ces pains, bénis, qui sont censés protéger, doivent être gardés jusqu'à l'année suivante.

Une procession est prévue à 17h30

À 20h30 un concert du groupe I Pignotti mettra fin à la journée.



Résumé en images…