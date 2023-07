A Salvezza crée une cellule "Sulidarita Sinistrati"

La cellule " Sulidarita Sinistrati" est un fonds de solidarité matériel destiné à apporter

une aide d' urgence en hommes, en matériel et en dons à tous ceux exposés aux accidents naturels, mais pas seulement : clôture pour des bergers comme en 2018 pour les incendies de Costa Verde, ou en 2022 pour la reconstruction des écuries de Ravia a Furiani, après un incendie criminel dont avait été victime la jeune Livia ont, par exemple, constitué les actions les plus remarquables d’A Salvezza.





"Cette idée a émergé l'année dernière, mais malheureusement les catastrophes s'enchaînent comme tout récemment celle qui a frappé cette famille de Bunifaziu qui a été victime d'un incendie détruisant a 100 pour 100 son habitation" explique Michè Baltolu.

"C'est la raison pour laquelle nous activons dès aujourd'hui cette cellule "Sulidarita Sinistrati" qui consiste à un prêt de matériel destiné à dépanner une famille, le temps que les experts interviennent et qu'elle puisse être indemnisée".

Le matériel comprend :

Un frigo, une gazinière, un micro-onde , deux lits , une armoire, de la vaisselle et éventuellement, un groupe électrogène si l'électricité ne peut être rétablie…

"Eccu sempre in la primura di l' associu a salvezza : " aiutu a u populu" conclut Michè Baltolu.