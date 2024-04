A Porto Vecchio, une nouvelle association consacrée au jeu vidéo

- Sentez-vous un élan chez les jeunes générations pour le jeu vidéo ?

- C'est le cas et depuis les premières heures des consoles de salon. Les professionnels du métier sont pour la plupart des enfants ayant grandi avec. Ce média fait rêver, permet de voyager et les jeunes générations sont évidemment friandes de ce genre de choses. C'est un support qui a toujours touché les jeunes et c'est aujourd'hui chez les personnes plus âgées que se situe un élan de curiosité et de passion, plus rare il y a quelques années. Les jeunes de leurs côtés sont toujours passionnés par le fait de jouer, mais sont aussi attirés par les métiers du jeu vidéo et souhaitent prendre part à la création dans ce milieu artistique qu'ils affectionnent. Notamment depuis l’essor des youtubeurs spécialisés dans le domaine.

- Pourquoi avoir créer une association ?

- Parce que c'est une structure accessible à tout le monde, pour peu que l'on fasse preuve de curiosité. Nous voulons que même les plus modestes ou les plus jeunes puissent accéder aux ateliers. Les écoles spécialisées sont souvent coûteuses et sur le continent. Les créateurs qui interviennent ont pour envie de partager leurs passions et leurs connaissances avec ceux qui veulent apprendre. La plupart vivent déjà de leurs passions, ils sont ici pour la transmission. Parmi les professionnels qui interviennent au sein de l’association, certains sont en Corse, d'autres sur le continent. Ils se déplacent selon les besoins. C’est un secteur ou le télétravail est présent et possible sur la plupart des postes. Cependant, il y a une grande diversité de professions dans le milieu du jeu vidéo et toutes ne permettent pas forcément le travail à distance. Dans notre association, nous comptons Rémi Bodin, lead développeur qui est en télétravail à 100% depuis 2018 et Jean René Derosas, illustrateur en télétravail également. Damien Vezant travaille pour Ubisoft, en télétravail partiel, également depuis deux ans. Le travail à distance s’y prête et c’est pourquoi en l’absence d’une école de jeu vidéo, nous avons l’envie de fournir des formations et ateliers aux insulaires. Car il y a des débouchés dans le secteur. De plus, le jeu vidéo est un art collectif, il est plus rare aujourd'hui d'avoir une seule personne à tous les niveaux de la création. C'est, la plupart du temps, un travail d'équipe avec des spécialistes pour chaque aspect du développement et pour avoir une bonne synergie entre chaque branche il est aussi possible de regrouper ces différents métiers dans un même espace comme le font les studios par exemple.

- Un dernier mot sur l'intelligence artificielle ?

- Les jeux vidéo utilisent l'IA depuis longtemps, les développeurs l'utilisent pour la gestion et le comportement des personnages non jouables. Elle peut également aider à l'évaluation du niveau de difficulté ou la conception d'environnement. C'est, de ce côté-là, un avantage et l'évolution de la technologie tend à améliorer la qualité des créations vidéo ludique. Cependant le média, comme tous les arts créatifs, s'expose aux dérives de l'utilisation d'intelligence artificielle concernant l'automatisation des processus créatifs. Sur le plan économique, cela pourrait entraîner le remplacement des créateurs par des éditeurs voulant accroître la production de jeux en sacrifiant des emplois. Et sur le plan artistique, le milieu s'expose à un approvisionnement de la qualité des créations et une uniformisation des produits. C'est pour cela que nous œuvrons pour la formation aux métiers du jeu vidéo, pour la prévention liée aux dérives du milieu et pour permettre aux jeunes voulant laisser parler leurs imaginations et leurs sens créatifs, d'avoir au moins un pied à l'étrier et d'entrevoir de nouvelles perspectives.