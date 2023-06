A Pietrosella, la gendarmerie inaugure une nouvelle salle "Mélanie" pour libérer la parole des enfants

Des peluches, des jouets, des fauteuils, quelques livres pour enfant... Ce vendredi matin, une pièce au sein de la brigade de gendarmerie de Pietrosella a été inaugurée. Cependant, malgré son atmosphère ludique, cette salle a une fonction précise et délicate. Elle est dédiée à l'audition des mineurs victimes de violences sexuelles ou physiques.



Baptisée Mélanie, en hommage à une petite fille qui fut la première en France à bénéficier d'une audition selon le protocole vidéo établi par la loi de 1998, cet espace a été fortement voulu par l'Adjudante chef Lucie Bauer, commandant la brigade de Pietrosella qui souhaitait "créer un lieu d’accueil chaleureux, convivial qui sortirait un peu des codes du bureau austère que peut représenter un bureau Gendarmerie." Financé par la mairie de Pietrosella "l’espace d’accueil est le premier lieu de contact avec le public. Il contribue à façonner cette fameuse première impression, essentielle pour instaurer de bonnes relations mais surtout une relation de confiance et d’autant plus lorsque le sujet est difficile." a détaillé Lucie Bauer, au cours de la cérémonie inaugurale qui a eu suey en présence du maire Jean-Baptiste Luccioni.



Libérer la parole

La salle Mélanie permet aux enquêteurs d'effectuer des enregistrements audiovisuels des auditions pour éviter aux enfants de devoir raconter à plusieurs reprises les agressions qu'ils ont subies. Ces enregistrements sont ensuite utilisés dans le cadre de l'enquête et de l'instruction judiciaire. C'est pourquoi la salle est composée de deux parties distinctes. D'un côté, un espace coloré et chaleureux destiné aux auditions. De l'autre côté, invisible, se trouve une pièce équipée d'un système de vidéo-surveillance. Ces deux espaces sont séparés par un mur, mais sont reliés par une caméra discrète. L'objectif de cette salle d'audition est de créer un climat de confiance pour les victimes mineures.



Grâce à un environnement accueillant et adapté à leur âge, les enfants peuvent s'exprimer plus librement et se sentir à l'aise lors des auditions. L'utilisation de l'enregistrement audiovisuel permet également de préserver l'intégrité des témoignages et de garantir des preuves solides pour les enquêtes.



Pour les femmes aussi

À Pietrosella, cette salle permettra également d'accueillir les femmes victimes de violences intrafamiliales, en particulier celles qui se présentent avec leurs enfants. "Par exemple, cet espace permettra à une femme de se confier plus sereinement si son enfant est occupé à jouer à côté", explique l'Adjudante-chef Lucie Bauer.

En plus de son rôle pour les auditions des mineurs, cette salle multifonction servira également de lieu d'accueil pour l'intervenante sociale de la Gendarmerie qui entrera en fonction à partir du 1er juillet et tiendra une permanence tous les vendredis à la Gendarmerie de Pietrosella. Elle sera chargée, entre autres, de l'accompagnement social dans certaines situations liées à la violence familiale.