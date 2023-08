A Pietracorbara, "du Jazz à l'Opéra, il n'y a qu'un pas"

La soirée débutera avec un crescendo jazzistique de 18h30 à 21h, orchestré par le célèbre "Cool Jazz Trio". Composé de trois musiciens talentueux, dont un chanteur, le groupe transportera le public dans l'atmosphère feutrée des clubs de jazz. Leur répertoire varié inclura des classiques du jazz-cabaret, notamment des mélodies rendues célèbres par des légendes telles que Sinatra. De plus, une chanteuse à la voix envoûtante se joindra à eux, alternant entre des morceaux de variété française, corse et des interprétations à la guitare.



L'apogée de la soirée débutera à 21h30 au sein de l'église Saint-Clément avec un concert lyrique de haut vol.

Un programme riche et diversifié attend les mélomanes de tous horizons. Sur scène, trois artistes exceptionnels partageront leur art avec passion : Maryline Leonetti, soprano, une voix réputée en Corse et en Italie pour sa virtuosité et son charisme sur scène. Antoine Maestracci, baryton, originaire de Balagne et habitué des scènes corses et italiennes, captivera le public avec sa voix puissante et expressive. Gianni Cigna, pianiste à l'Opéra de Livourne, offrira une touche magistrale à l'ensemble avec son jeu de piano envoûtant.



L'entrée pour ce spectacle musical est fixée à 15 euros, avec une gratuité pour les mélomanes âgés de moins de 12 ans.



Pour ravir vos papilles, une petite restauration est prévue sur place : Un stand de beignets au fromage, savoureux et variés. U Pozzu vous régale avec ses délicieux sandwichs, pan-bagnats et hamburgers préparés minute. Un camion glacier, celui de Sisco, vous fera fondre de plaisir avec ses gourmandises glacées. Et bien sûr, n'oubliez pas le stand boissons, géré par l'association, où vous pourrez vous désaltérer tout au long de la soirée.



Réservez dès maintenant votre soirée au 06 60 40 32 49.