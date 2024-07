À Oletta et à U Poghju d’Oletta, un double rendez-vous du devoir de mémoire

A Poggio d’Oletta, tout a commencé à 11 heures sous la haute autorité du maire Antoine Vincenti et de son conseil municipal. La population villageoise en se déplaçant en nombre, témoignait de son attachement à la Fête nationale. On remarquait parmi l’assistance, la présence de Jean-Pierre Leccia, premier magistrat d’Oletta, venu en voisin et en ami. Comme l’a précisé Jean Canu, responsable de la réserve communale d’Oletta-Poggio d’Oletta : « Un défilé à pied, s’est élancé depuis la « Casa Cumunà » vers le monument aux Morts où tout un chacun se retrouvait afin de se souvenir et perpétuer le devoir de mémoire. La Réserve communale de Sécurité civile « Oletta U Poghju d’Oletta », avec ses deux drapeaux et ceux des sections d’Anciens Combattants d’Oletta et de Poggio d’Oletta qui ont rehaussé cette action mémorielle ».

Les maires de Poggio d’Oletta et d’Oletta se sont alors vu remettre par Jean Canu, maître de cérémonie représentant Jean-Pierre Mazzi, délégué régional insulaire de l’Action nationale pour la Promotion et le Développement des Services bénévoles, la médaille d’honneur des services bénévoles « échelon or »À l’issue des phases protocolaires demeuraient le sentiment du devoir accompli et l’importance de valoriser le travail de fond de deux élus porteurs à travers leurs mandats, des valeurs intangibles qui caractérisent cette Terre de Corse. Un cocktail déjeunatoire clôturait cette très belle matinée patriotique. (1)